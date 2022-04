Oggi ti presentiamo Sadan, un cane pitbull gigante sempre assonnato che ha conquistato tutti sui social, diventando in breve tempo una star. Sul suo account TikTok la sua famiglia umana è solita postare video che lo ritraggono mentre dorme in posti strani e in posizioni davvero curiose, bizzarre e insolite.

Fonte foto da video su TikTok di sadan_pit

Il profilo su TikTok di Sadan è seguitissimo: migliaia di persone accedono ogni giorno al suo account per ammirare i video in cui il cane di razza pit bull è protagonista. E nella maggior parte dei filmati Sadan è intento a dormire, a sonnecchiare, a riposarsi.

Sul profilo di Sadan ci sono decine di video realizzati dalla sua famiglia umana, che lo ama alla follia. E il sentimento è ringraziato, anche se il cane ci marcia un po’ su: è decisamente viziato e tutto il giorno adora solo mangiare e dormire, anche da seduto.

Uno dei video più visualizzati sul suo canale mostra il cane sdraiato sulla schiena in braccio a un uomo. Sta pensando se addormentarsi in quella posizione mentre viene dolcemente cullato, perché sarebbe il posto e il momento giusto per schiacciare un dolce pisolino.

Il cane è enorme, ma sembra un cucciolo sempre bisognoso di attenzioni. Di sicuro ha vinto alla lotteria dopo essere stato adottato da una famiglia che lo ama più di ogni altra cosa al mondo e che gliele dà anche tutte vinte. Come resistere a quel musetto?

Fonte foto da video su TikTok di sadan_pit

Cane pitbull gigante assonnato: su TikTok ha già molti follower che lo adorano

Il canale TikTok di Sadan è costantemente aggiornato e i suoi follower aumentano di giorno in giorno. Tutti vogliono vedere dove si addormenterà la prossima volta.

Fonte foto da video su TikTok di sadan_pit

Impossibile non diventare una star quando si è così adorabili, non trovi? Era predestinato al successo.