Questa è una storia davvero molto simpatica che sta facendo il giro del mondo per la sua singolarità. Questo cane poliziotto fiuta la carta igienica. C’è chi impara ad annusare a distanze inimmaginabili sostanze stupefacenti. E chi aiuta in ospedale arrivando a fiutare addirittura le malattie. Mentre lui cerca un bene di prima necessità come la carta igienica.

Fonte Pixabay

Mac è un cane poliziotto. Mentre altri colleghi a quattro zampe combattono ogni giorno per sconfiggere la criminalità, le sue priorità sono altre. Lui non rileva droghe, persone, oggetti non consentiti. Ma carta igienica.

Hai mai sentito parlare di un cane che fiuta un bene di primaria importanza come la carta igienica? Secondo The Dodo esiste e si chiama Max: il cane polizotto scozzese è davvero molto particolare.

La grande pandemia ha messo in evidenza come la carta igienica sia un bene fondamentale. In molti supermercati, non solo italiani, al primo lockdown era sparita dagli scaffali.

Forse il fiuto di Mac può aiutare a scovare scorte segrete di un prodotto per l’igiene che non può assolutamente mancare nelle nostre abitazioni, per nessuna ragione al mondo. Avercelo un cagnolino così che fiuta dove sono finite le cose che perdiamo ogni giorno in casa.

Fonte Twitter Police Scotland Dogs

Il video del cane poliziotto che fiuta la carta igienica è diventato virale.

Il 25 marzo il video di Mac che scova la carta igienica nei posti più impensabili è stato condiviso su Twitter dal profilo ufficiale di Police Scotland Dogs. E ovviamente ha ottenuto un grandissimo successo.

Fonte Twitter Police Scotland Dogs

Non importa quale sia l’oggetto da ritrovare. L’importante è mostrare le capacità che solo un animale con il fiuto di Max può dimostrare di avere. Oltre che la sua innata simpatia che ha già conquistato i cuori di tutti quanti in giro per il mondo.