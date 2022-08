Ci sono persone prive di cuore che causano danni a volte irreparabili a creature innocenti, che rischiano di morire per la crudeltà degli esseri umani. Come il cucciolo protagonista di questa storia, un cane Pomerania abbandonato sotto il sole caldo, in un giorno in cui le temperature hanno sfiorato i 35 gradi.

Il cucciolotto, un maschio di razza Pomerania, si trovava all’interno di una cassa di metallo chiusa, nella città di Dedham, comune degli Stati Uniti d’America, capoluogo della contea di Norfolk nello stato del Massachusetts. Sabato scorso le temperature rasentavano in città i 35 gradi.

La Polizia di Dedham indaga sul caso: il cane non aveva cibo o acqua con sé, ma nemmeno nulla che potesse permettere di identificare chi fosse. All’interno c’erano solo un maglione per cani e una coperta, oltre al cucciolo, che dovrebbe avere tra i 3 e i 5 anni, che ha rischiato di morire.

Questo caso è particolarmente inquietante a causa del modo crudele in cui il cane è stato abbandonato, rinchiuso in una cassa senza cibo, bevande, riparo o protezione dagli agenti atmosferici adeguati.

Ad aprile la città era rimasta sconvolta anche dal caso di una femmina di pitbull abbandonata in un parco:

Se tu o qualcuno che conosci non siete più in grado di prendersi cura di un animale, le risorse sono disponibili. Per aiutare voi e l’animale. L’abbandono non è mai un’opzione.

Fonte foto da Pixabay

Cane Pomerania abbandonato sotto il sole caldo: la Polizia chiede a chiunque abbia informazioni di aiutare nelle indagini testimoniando

Gli agenti del Dipartimento di Polizia di Dedham stanno indagando sul caso per capire chi possa aver abbandonato quel cane in una strada di Dedhamn.

Fonte foto da Pixabay

La Polizia chiede alla popolazione di fare segnalazioni o dare informazioni nel caso qualcuno fosse a conoscenza di qualcosa. Chiunque abbia informazioni è pregato di chiamare Dedham Animal Control al numero (781) 751-9106 o la polizia di Dedham al (781) 326-1212.