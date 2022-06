Centaur è il cane che preferisce il suo vecchio secchio alla nuova piscinetta che al rifugio gli hanno donato. Il problema è che quel secchio, al quale è particolarmente affezionato, è troppo piccolo per lui che ha 4 anni. Fa ridere la foto in cui lui tenta comunque di starci dentro, a tutti i costi, nonostante sia evidente che non ci può stare.

Quel secchio d’acqua serve in realtà per pulire i box degli animali ospiti del rifugio. All’Austin Animal Center c’è un cane, arrivato al canile texano nel giorno di San Patrizio, che lo usa per starci comodo.

Centaur è un vero buffone. È intelligente e pieno di energia: ama giocare a inseguirci e una volta che ha tirato fuori la sua energia, è un grande coccolone.

Da quando ha scoperto il secchio, durante un’insolita ondata di caldo a maggio, non lo ha più lasciato. Voleva rinfrescarsi e ha trovato quel posto. Il cane di 4 anni ha infilato le zampe nel secchio ed è stato subito meglio.

Quando il rifugio ha pubblicato su Facebook la sua foto, in molti hanno racolto soldi per potergli comprare una piscina per bambini, così da starci più comodo. Ma anche con la piscinetta, Centaur continua a preferire quel secchio strettissimo.

Quando abbiamo pubblicato la foto di Centaur qualche settimana fa, alcuni di voi (ragionevolmente) hanno suggerito di dargli una piscina. Beh, abbiamo scoperto che Centaur è un tipo davvero strambo: ti invitiamo ad adottare un cane con personalità.

Cane preferisce il vecchio secchio alla piscinetta: alla fine ha ceduto

Dopo qualche tempo, Centaur ha finalmente capito che la piscina è comoda, anche se la alterna al secchio.