Il video del cane protetto dal freddo in strada, da un uomo che passa e si fa intenerire dalla sua situazione, ha letteralmente fatto il giro del web. Commuovendo tutti coloro che hanno potuto assistere il filmato, in giro per il mondo. Perché è davvero bello quando qualcuno si ferma ad aiutare qualcuno che si trova in difficoltà, bipedi e quadrupedi.

Il 16 luglio scorso, Flaviane Meira Garcia, che vive a Serrana, San Paolo, in Brasile, ha deciso di condividere una scena commovente dell’amicizia tra un uomo che lavora in strada e un cane che praticamente incontra ogni giorno. E che di fatto è diventato dopo il suo miglior amico.

Lo spazzino ha deciso di vestire con un abito trovato in strada il cane randagio che non ha un tetto sopra la testa, per proteggere il povero cucciolo. A dimostrazione del fatto che ci sono là fuori ancora persone dal cuore d’oro. Di fronte alle quali Flaviane ha deciso di immortalare il tutto!

Flaviane si trovava nel salone di bellezza che frequenta solitamente. Di fronte al video pubblicato sui social network, uno dei residenti della zona si è fatto avanti per sensibilizzare altre persone e dare una mano ai cani in difficoltà della zona, come ha fatto lo spazzino.

L’uomo non poteva credere alla viralità del suo video, pubblicato online con questa didascalia:

Ero così felice e con il cuore caldo che ho deciso di filmare e postare, per dimostrare che non tutto è perduto e che le persone di buon cuore esistono ancora.

Cane protetto dal freddo, un video che genera generosità e diffonde altruismo e bontà

Il video è diventato virale e una donna che realizza vestiti per animali domestici ha deciso di donare abiti per il piccolo peloso. Una catena di bontà si è mobilitata per poter aiutare chi è in difficoltà.

