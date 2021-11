Prima di acquistare un letto, un materasso, una poltrona e anche un divano, tutti dovrebbero provare il futuro arredo per la casa, per capire se è comodo e se fa al caso nostro. Ed è quello che ha fatto il peloso protagonista di questa storia. Il cane prova un divano in un negozio. E, a quanto pare, non vorrebbe più lasciare quel posto morbido e comodo.

Ci troviamo all’interno di uno dei negozi Casas Bahia, nello stato di Bahia, uno stato nel nord-est del Brasile. Carol Mota, un utente di internet che si trovava dentro al punto vendita in quel preciso momento, non ha potuto far altro che condividere la scena che aveva di fronte agli occhi sui social media.

Ti sei mai chiesto cosa potresti pensare se entrando in un negozio per fare i tuoi acquisti, ti ritrovasti a tu per tu con un cane che comodamente riposa sopra un divano all’interno dello store? Una scena bizzarra, davvero avvenuta. Forse è il testimonial del gruppo. O magari è il commesso del mese!

Il 16 settembre scorso l’uomo ha condiviso la foto sui social media. Nelle immagini si vede il cane soddisfatto della postazione che ha trovato per poter riposare e stendere un po’ le sue stanche zampe. Carol ha accompagnato le foto con questa frase:

Sono andato al negozio e ho visto un cane fare la pausa più lunga sul divano nel negozio.

Perché un cane prova un divano in un negozio e a qualcuno sembra una scena strana?

Ovviamente la pubblicazione ha ottenuto un grandissimo successo e le fotografie sono diventate ben presto virali. Il suo post ha ottenuto, infatti, migliaia di Mi piace, centinaia di commenti divertiti e anche centinaia di condivisioni.

C’è chi scherza sottolineando che comprerebbe quel divano solo se fosse compreso anche il simpatico cucciolo che sta dormendo sui suoi cuscini morbidi.