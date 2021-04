Cane randagio adottato sorride quando la nuova mamma umana canta (video)

Questa è la storia a lieto fine di un cane randagio adottato che sorride alla sua nuova mamma umana mentre lei gli canta una canzone in auto. Aveva vissuto tutta la sua vita in strada e non aveva mai conosciuto l’amore e l’affetto di una famiglia. Quando ha finalmente trovato una casa per sempre, non riusciva a credere ai suoi occhi. E alle sue orecchie.

Fonte Pixabay

Il 25 marzo, Léa Camargo, che risiede a Nova Campina, San Paolo, in Brasile, ha pubblicato in un gruppo Facebook la storia dell’adozione di un dolce cane di strada di nome Castanho. Léa ha confessato di essersi innamorata a prima vista di quel cagnolone.

Il cane è apparso improvvisamente davanti alla sua abitazione. Era magro, debole e spaventato. Si vedeva che aveva un terrore folle degli esseri umani e non avrebbe permesso a nessuno di avvicinarsi a lui per poterlo aiutare. Ma Léa era diversa.

Léa ha subito capito che il cane era in difficoltà. Chissà da quanto tempo viveva in strada. Prima probabilmente aveva un padrone che lo maltrattava, visti i segni evidenti che aveva sul collo.

Per permettergli di fidarsi di lei ha iniziato a lasciargli del cibo ogni giorno, con vitamine e medicinali contro i vermi. Purtroppo in casa aveva due gatti malati e aveva paura di far ammalare anche lui. In seguito la donna ha pubblicato delle foto per l’adozione, ma poi si è resa conto che la sua casa era la migliore che potesse sperare.

Cane randagio adottato sorride quando capisce di avere una famiglia

Lo aveva prima affidato a un uomo che però cercava un cane da guardia. E Castanho era diventato depresso. Andando a riprenderlo il cucciolo ha capito che lei lo avrebbe tenuto per sempre.

E quando la donna in auto si è messa a cantargli una dolce canzone, lui non ha potuto far altro che sorriderle.