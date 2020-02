Cane randagio aiuta i bambini ad attraversare una strada trafficata Un cane randagio si mette al servizio della comunità aiutando i bambini ad attraversare sulle strisce i bambini su una strada trafficata

Un piccolo cane randagio ha fatto la differenza in una strada davvero molto trafficata di Batumi, in Georgia. Questo piccolo eroe, infatti, ha deciso di dare una mano a dei bambini che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali. Un piccolo gesto di civiltà da parte di un povero cane costretto a vivere in strada.

Beqa Tsinadze era affacciato a controllare la strada vicino a lui, nella sua città natale di Batumi, in Georgia, quando all’improvviso ha visto un cane che si trovava vicino a delle strisce pedonali. Il piccolo cane non ha aspettato molto prima di entrare in azione, per poter aiutare dei bambini ad attraversare un incrocio che è sempre molto trafficato.

Beqa Tsinadze ha registrato un video che in breve tempo ha fatto il giro di internet, perché si vede chiaramente il cane che protegge quei bambini dai conducenti che non rispettano le regole del codice della strada.

Nel video registrato da Beqa Tsinadze si vede il cane che si avvicina a questo gruppo di bambini che aspettava di attraversare la strada, ma le macchine non si fermavano mai e loro non potevano passare in tutta sicurezza sulle strisce pedonali.

Alcuni guidatori, infatti, non si sono fermati e i bambini potevano essere a rischio. Il cagnolino bianco e nero che aveva assistito alla scena ha deciso di intervenire per risolvere la situazione.

Come un perfetto cane da guardia, il randagio si è messo ad abbaiare verso le auto che passavano e non si fermavano. Si è messo anche a inseguire alcune auto, per avvertire i conducenti di rallentare, per non mettere in pericolo i bambini. Poi è tornato da loro per aiutarli ad attraversare la strada in totale sicurezza.

Pare che non fosse la prima volta per il cagnolino: secondo i media locali pare sia solito agire come angelo della strada per tutti coloro che devono attraversare. Secondo loro è nutrito e coccolato dagli abitanti del quartiere, che gli avrebbero dati nomi diversi…Uno di questi e Sausage (che significa Salsicciotto).