Questa è una bellissima storia d’amore, che ha uno splendido lieto fine. Il cane randagio che aspetta i fidanzati fuori casa spera nel loro buon cuore. E ha fatto la scelta giusta. La coppia si innamora subito di quel piccoletto così coraggioso e così adorabile. E gli spalancano non solo le porte della loro abitazione, ma anche dei loro cuori.

Un giorno Lauren Alondra si è accorta che c’era un cane che andava avanti e indietro di fronte alla sua casa. Il cucciolo era un Corgi che sembrava spaventato, disorientato, confuso. Guardava sempre oltre il cancello, quasi volesse entrare in quell’abitazione.

In quel momento il fidanzato di Lauren Alondra stava rientrando a casa. Lei lo ha chiamato per spiegargli la situazione e la coppia non ha avuto dubbi. Hanno deciso di aprire il cancello per vedere la reazione del randagio. Il cane ha accolto l’invito ed è entrato a casa loro.

Il piccolo Corgi è entrato dentro e ha trovato un posto dove nascondersi. All’inizio era diffidente, perché era molto spaventato. Ma la coppia con calma ha conquistato la sua fiducia. Ben presto era dal veterinario per le prime cure del caso.

Non aveva il microchip, ma risalire ai proprietari non è stato difficile. Buddy era stato abbandonato dalla sua famiglia quando la coppia si era separata: la donna ha chiesto ai fidanzati se volessero adottarlo. Loro avevano già tre cani, ma alla fine ha detto di sì.

Cane randagio aspetta i fidanzati fuori casa e trova la sua casa per sempre

Buddy era molto spaventato all’inizio, ma si è reso presto conto che quella sarebbe stata la sua nuova casa per sempre. Ora è davvero cambiato.