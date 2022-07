Il cane randagio in chiesa a Messa durante le funzione distrae tutti quanti i fedeli in preghiera. Anche perché va diretto a sedersi sulla sedia del prete lasciata vuota mentre lui celebra la funzione. Il parroco non lo manda via, anzi, decide di occuparsi di lui. E cerca immediatamente una casa per sempre che lo possa ospitare.

Siamo nella chiesa di Monte Carmelo e come ogni domenica in questa comunità parrocchiale che si trova nella regione nord-ovest del Minas, in Brasile, padre Artur Oliveira sta celebrando la Santa Messa di fronte ai fedeli in preghiera in quel luogo sacro.

All’improvviso entra nell’edificio religioso un fedele molto particolare, un cane randagio che vive in strada. Pian piano si fa strada lungo le navate e va a riposarsi proprio sulla sedia del prete, mentre lui, dopo il Vangelo, è intento a fare la predica di fronte a una platea che rimane senza parole.

Uno dei fedeli ha avuto la prontezza di riflessi di prendere il cellulare e di riprendere la reazione di padre Artur Oliveira, che all’inizio non si era accorto di niente, ma poi quando lo ha visto seduto lì si è precipitato ad accarezzarlo e a parlare con lui.

Guarda che carino! Non ha un proprietario? Non lo ha. Quindi è una buona azione. È già ‘battezzato’. Si chiamerà Sacristão. Chi lo vuole portare a casa? Il sacerdote glielo lascia e avrà le benedizioni del cielo.

Lui non può tenerlo, perché vive da solo.

Stando con me ti deprimeresti.

Cane randagio in chiesa a Messa: il sacerdote cerca tra i fedeli una casa per sempre

Grazie al sacerdote il cane ha già trovato la sua casa per sempre. Padre Oliveira ha così commentato la bella notizia: