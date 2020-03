Cane randagio interrompe il servizio fotografico di una festa di compleanno Un dolcissimo cane randagio ha pensato di interrompere il servizio fotografico di una festa di compleanno di una ragazza quindicenne

Siamo a Cuba, un paese dove le ragazze di 15 anni sono solite festeggiare il loro importante compleanno come se fossero delle principesse, con torte meravigliose, abiti sfavillanti e album fotografico. Il quinceañeras di Olivia è stato ancora più speciale. Per un cane randagio che si è intrufolato sul set fotografico.

Olivia stava posando nel suo splendido abito da principessa per festeggiare i suoi 15 anni. Vive a Matanzas, a Cuba, e qui è usanza celebrare in grande stile questa età. Tutto sembrava procedere alla grande, fino a quando non è comparso sul set fotografico un cane randagio, che ha deciso di posare insieme a lei negli scatti.

E l’adolescente sembrava abbastanza felice di questa piccola intromissione.

Per Olivia è stato un momento molto felice. Il cane randagio le si è avvicinato mentre era seduta per terra nella posizione del fiore di loto. Il suo lungo abito era tutto ammucchiato intorno a lei e il cane ha deciso di posizionarsi proprio sopra. Nonostante questa intrusione, Olivia era felicissima di quel piccolo contrattempo peloso.

Néster Nuñez, il fotografo, racconta: “Olivia non solo lo ha accarezzato, ma si è seduta per poter essere alla sua altezza”. E il cane non si è di certo tirato indietro, posando con lei in un giorno così importante.

Ed è così che è iniziato il divertente servizio fotografico che Olivia conserverà per sempre per ricordare i suoi 15 anni. Olivia sfoggia un sorriso davvero divertito e uno sguardo dolce quando guarda il cagnolino.

“Che belle foto, l’ideale sarebbe stato se lei lo avesse adottato, perché di fatto l’ha scelta: le si è avvicinato e l’ha resa felice con qualcosa di così semplice”, ha commentato un utente sui social guardando queste foto.

Olivia però non poteva tenerlo, perché aveva già un cucciolo. Ma sta condividendo le sue foto sperando che il dolcissimo cucciolo possa trovare prima o poi una famiglia.