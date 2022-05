Oggi ti vogliamo raccontare la storia di Batani, un cane randagio paralizzato che torna a camminare, imparando di nuovo da zero come si fa. I soccorritori volontari, che lo hanno portato via dalla strada dove era in pericolo di vita, gli sono stati sempre accanto. Ed erano increduli quando il cucciolo è riuscito a fare i suoi primi passi dopo la paralisi.

I soccorritori di Animal Aid Unlimited India hanno trovato un cane abbandonato sdraiato sul ciglio della strada. Subito hanno capito che stava male, perché non si muoveva per niente. Aveva subito un incidente e lo avevano abbandonato lì da solo, senza soccorrerlo, lasciandolo al suo crudele destino.

I soccorritori hanno subito portato via dalla strada il cane. Lo hanno chiamato Batani e lo hanno portato nel centro medico per ricevere subito un trattamento antidolorifico. I veterinari hanno scoperto che, purtroppo, aveva una lesione spinale molto grave. Ma non hanno perso le speranze.

Grazie all’aiuto dei medici, i soccorritori hanno potuto iniziare su Batani un trattamento personalizzato per permettergli di rimettersi pian piano e ritornare a vivere. Ogni giorno che passava recuperava le forze e iniziava a fare molte cose da solo.

Ha lasciato i volontari senza parole quando è riuscito ad alzarsi in piedi sulle sue zampe. E piano piano il miracolo si è compiuti di fronte agli occhi increduli dei soccorritori, che erano letteralmente senza parole quando il cane ha iniziato a camminare da solo.

Cane randagio paralizzato torna a camminare: i volontari non possono credere al miracolo

Grazie ai medici e ai volontari, ma soprattutto alla sua forza di volontà, Batani è tornato a vivere. Non solo cammina di nuovo, ma corre e gioca.

Batani adora rincorrere gli altri cani e vedendolo oggi nessuno potrebbe mai dire che è stato vittima di un incidente stradale che lo ha fatto rimanere paralizzato per qualche tempo.