Questa è la singolare storia di un cane randagio che ruba il pane durante la messa, perché ha tanta fame e quel cibo sembra una vera e propria manna dal cielo. Mentre i fedeli che assistono alla funzione religiosa si accorgono di quello che accade e immortalano quel momento simpatico e curioso, il parroco sembra non rendersi conto di nulla.

Siamo nel Santuario di Nostra Signora del Belencito, a Nobsa, in Colombia, dove è in corso una messa. I fedeli cattolici stanno seguendo la funzione religiosa, quando all’improvvisa un cane randagio ha deciso di entrare per vedere cosa stava succedendo all’interno.

Una volta entrato dentro, però, il cane si è accorto che su un tavolino vicino all’altare c’erano dei pezzi di pane che il prete avrebbe dovuto benedire da lì a poco. Lui ovviamente non sa come funziona una Messa cattolica e ha solo pensato che finalmente aveva trovato del cibo fresco gratis.

Mentre i fedeli si sono accorti di quello che stava accadendo, il sacerdote che stava celebrando la funzione religiosa cattolica non ha visto il quattro zampe. Fabio Montos, un fedele che era a Messa, ha preso in mano il cellulare per riprendere tutto quanto.

L’uomo ovviamente non si è avvicinato al cane, ma è rimasto a debita distanza per non disturbarlo durante quel pasto. Chissà da quanto tempo non mangiava qualcosa di fresco e di decente, di non preso dalla spazzatura. Un vero e proprio miracolo per lui.

Cane randagio ruba il pane durante la messa e il prete non si accorge di nulla

Il prete è così concentrato a celebrare la messa all’altare che non si accorge di niente. Il coro intanto canta canti religiosi senza far caso a quel cucciolo randagio che, entrato in chiesa, grazie al suo fiuto sopraffino, va diretto al pane, lo addenta e lo mangia, prima di andarsene via.