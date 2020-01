Cane randagio salvato da un marinaio salva un animale indifeso abbandonato in mare Il cane randagio era stato salvato da un marinaio. E lui a sua volta ha salvato un povero animale che era stato abbandonato in mare

Sergi è un ragazzo che ha deciso di intraprendere una grande avventura per mare. Non sapeva che durante il suo viaggio avrebbe incontrato il suo migliore amico. Un cane randagio, salvato dal giovane marinaio proprio mentre si trovava in Italia. A sua volta, quel bravo cagnolino ha ricambiato il gesto di bontà, salvando un altro animale abbandonato in mare.

Un giorno Sergi ha deciso di partire per attraversare l’oceano da solo. Sicuramente un’esperienza non facile, ma che gli avrebbe lasciato grandi emozioni. Come quella di incontrare durante la navigazione un amico speciale con cui condividere l’avventura.

Mentre si trovava in Italia, in Sardegna, ha incontrato un cane di nome Nirvana. Vagava per le strade di Saldinia, era molto amichevole, ma si vedeva che nessuno si prendeva cura di lui da tempo.

Così decise di portarlo da un veterinario locale, per assicurarsi che stesse bene. Visto che era in ottima forma, decise di portare Nirvana con se in viaggio. Sergi sapeva che portarsi dietro un cane nella sua traversata dell’oceano avrebbe reso l’impresa ancora più complicata. Ma non riusciva a staccarsi da lui, non poteva lasciarlo lì. Subito si rese conto che Nirvana era un marinaio nato.

Nirvana divenne il perfetto compagno di avventure, un membro dell’equipaggio ideale. Sergi spiegò al cane tutti i possibili pericoli del vivere in mare, ma il cagnolino randagio era molto intelligente e apprendeva in fretta.

Viaggiare in canoe con Nirvana non era difficile. E Nirvana adorava quella vita. Un giorno mentre si apprestavano a tornare a casa insieme e aver lasciato la vita in mare, Nirvana in una città spagnola ha salvato a sua volta un altro animale abbandonato. Un povero micino. Anche questa volta Sergi lo portò dal veterinario, stava bene e decise di adottare anche lui.

Goku, come è stato chiamato il gatto, ora vive con Nirvana e Sergi e fanno tutto sempre insieme. Li potete seguire sul loro account Instagram o sulla loro pagina Facebook Rumbo Mediterráneo.

Sono tre avventurieri nati destinati a stare insieme.