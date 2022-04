Cane randagio salvato da un’adolescente: la 12enne lo trova sotto la pioggia e lo porta a casa

Una ragazzina di 12 anni ha compiuto un gesto di altruismo e generosità davvero impressionante. Protagonista di questa bella storia un cane randagio salvato dall’adolescente, che sotto la pioggia ha fatto di tutto per portarlo via dalla strada. Lo ha poi accompagnato a casa sua dove ha iniziato a prendersi cura del povero animaletto solo.

La ragazzina stava tornando a casa da scuola, come fa ogni giorno. All’improvviso si è fermata in mezzo alla strada. La giornata non era delle migliori, pioveva e il cielo era grigio. Ma lei si è fermata ugualmente perché aveva visto un cane tutto solo in mezzo alla strada.

A vedere tutta la scena una donna, Mayane Rodrigues, che si trovava in quel momento alla finestra della sua casa, nella strada vicina. La donna ha raccontato di aver visto la ragazzina fermarsi sul marciapiede sotto la pioggia, posando l’ombrello per terra, togliendosi zaino e giacca per cercare di aiutare un cane randagio tutto bagnato.

La ragazzina di 12 anni ha poi avvolto il cane nella sua giacca, per cercare di tenerlo al caldo e asciutto.

Lo ha preso in braccio, ha ripreso zaino e ombrello e così insieme sono tornati a casa. Il tutto registrato su Instagram dalla donna che ha ripreso la scena.

Cane randagio salvato da un’adolescente che lo ha protetto dalla pioggia e dal freddo con il giubbotto e ombrello

È successo tutto molto velocemente. È stato molto emozionante. Ho inviato il video a un amico che lo ha condiviso con un gruppo di quartiere e poi ho scoperto chi era quell’angelo.

Queste le parole della donna. La ragazzina si chiama Cibely Stiegelmair, ha 12 anni e in quel giorno di pioggia ha salvato una vita. La mamma racconta che se potesse la figlia li salverebbe tutti dalla strada: intanto loro hanno adottato Pretinha, questo il nome dato al cucciolo.