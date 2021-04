Cane randagio scioccato non riesce nemmeno a entrare nella sua nuova casa

Il povero cane randagio scioccato è ancora traumatizzato dalla vita che ha condotto fino a quel momento, da non poter credere ai suoi occhi. Finalmente anche lui ha una famiglia e un tetto sicuro sopra la testa. Ed è talmente meravigliato di tutto ciò che non riesce nemmeno a entrare nella sua nuova casa. La sua reazione è incredibile.

Fonte Pixabay

Boomer è un cagnolino che ha sempre vissuto per strada. Non ha mai conosciuto l’affetto di una famiglia e non ha mai sentito il calore di una casa. Non sapeva come fosse vivere lontano dalle strade di Houston, in Texas, negli Stati Uniti, dove è stato portato.

Boomer non aveva mai avuto l’opportunità di essere adottato e di essere amato. Fino a quando un bel giorno la sua fortuna non è cambiata e lui ha trovato una nuova casa. La sua reazione nell’entrare in un’abitazione per la prima volta è da Oscar.

Boomer dormiva con altri tre cani vicino a una banca e veniva nutrito da alcuni residenti del luogo. Altre persone lo hanno invece picchiato e gli hanno sparato con pistole ad aria compressa. Poi è stato salvato.

Quando una famiglia lo ha adottato, Boomer non poteva credere ai suoi occhi. Quando si è ritrovato di fronte alla porta della sua nuova casa, non sapeva come comportarsi, perché non aveva mai affrontato una situazione del genere.

Cane randagio scioccato perché non ha mai avuto una casa

Samantha Zimmer, la sua nuova mamma umana, ha realizzato un video che ha emozionato centinaia di migliaia di utenti sui social network in tutto il mondo.

All’inizio è stato molto difficile per lui acquisire fiducia, ma con pazienza è progredito e si è adattato abbastanza bene.

Queste le parole della famiglia di Boomer, che ha trascorso le prime due settimane in garage: e i genitori umani di notte stavano con lui. Ora si gode la sua nuova casa!