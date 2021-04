Cane randagio si avvicina a un rider, solo dopo si scopre perché lo aveva fatto

Questa è una bellissima storia d’amore, che si è consumata in strada e per fortuna una persona ha avuto la prontezza di riflessi di immortalarla in un video. Il cane randagio adotta un rider, avvicinandosi alla sua moto, mentre è fermo al semaforo. I due sembrano fatti l’uno per l’altro: le coccole che si fanno in attesa del verde ne sono la dimostrazione.

Fonte Pixabay

Il cane randagio si chiama Negão. Ed è diventato una vera e propria star sui social media, dopo che un utente di Instagram ha deciso di pubblicare sul suo profilo un video che lo ritrae mentre si fa coccolare da un fattorino delle consegne.

Danilo Ricci era al semaforo, fermo nella zona ovest di San Paolo, in Brasile, vicino al Parque Villa-Lobos. All’improvviso di fronte a lui si è presentata una scena davvero emozionante, che ha attirato la sua attenzione. E lui prontamente ha fatto un video.

Fermo davanti a lui al semaforo c’era un rider in sella alla sua moto, in attesa anche lui del verde. Un cagnolino di taglia media si era avvicinato per delle coccole. E il centauro aveva iniziato ad accarezzarlo e a coccolarlo.

Commosso dalla scena che si presentava davanti ai suoi occhi, Danilo Ricci ha iniziato a cantare un pezzo della canzone “Ser um é amor“, del sambista e compositore Arlindo Cruz. La perfetta colonna sonora di quella scena d’amore.

Fonte Instagram danilo.ricci

Il tenerissimo video del cane randagio che adotta un rider

Quando il semaforo è diventato verde, il motociclista è andato per la sua strada e il cane pure. Ma ci piace pensare che ogni giorno si ritrovano lì al semaforo.

Fonte Instagram danilo.ricci

Il video ha ottenuto oltre 14.000 visualizzazioni e 246 commenti sul post originale. Ed è stato ricondiviso così tante volte anche su media importanti, da diventare in breve tempo virale.