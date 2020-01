Cane randagio soprannominato “Subway Sally”: per un anno ha fatto visita alla famosa catena di sandwich Un cane randagio è stato soprannominato "Subway Sally" dopo che ogni notte per un anno ha fatto visita alla famosa catena di sandwich

C’è un cane randagio che si è meritato un soprannome davvero molto particolare. Lo hanno chiamato Subway Sally, perché questo povero cane senzatetto ha fatto visita per un anno intero, notte dopo notte, a un locale della nota catena di sandwich Subway. Lo staff lo aveva praticamente adottato e ogni sera gli dava qualcosa da mangiare per non farlo morire di fame.

Vivere per strada non è facile: i cani sono infreddoliti, rischiano la vita ogni giorno e soffrono sempre la fame. Non sanno mai dove potrebbero trovare il prossimo pasto. Se mai ci sarà un prossimo pasto. Questo cane senzatetto, però, nella sfortuna è stato fortunato, perché ha trovato in un locale Subway una serie di dipendenti dal cuore d’oro, che ogni giorno si sono occupati di lui offrendogli la cena.

Notte dopo notte. Per un anno intero. Certo, una vera famiglia amorevole e un tetto sopra la testa sarebbero stati meglio, ma anche un pasto sicuro ogni giorno per un cane randagio è sempre meglio di niente, non vi pare?

Il cane, dopo le prime volte di diffidenza, ha capito che qui poteva trovare gente fidata e una cena sempre pronta. Bastava presentarsi la sera nel locale, aspettando con pazienza fuori dalla porta trasparente di vetro.

“La nutriamo sempre”, hanno scritto i dipendenti del locale in un video che mostra la routine quotidiana del cane e che è stato pubblicato su TikTok, diventando in poco tempo virale.

Per questo motivo i dipendenti lo hanno soprannominato Subway Sally. Ogni sera gli danno da mangiare solo carne, non pane o salse o altri ingredienti che potrebbero nuocere alla loro salute.

E anche se qualche commensale si è lamentato, dicendo che danno più da mangiare a lui che a chi paga anche il suo pasto, loro vanno avanti. Lo staff sa che sta facendo qualcosa di amorevole per quel povero cane senza casa.