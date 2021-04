Cane randagio vittima di incidente: nessuno si ferma per dargli una mano

Questa è la povera storia di un cane randagio vittima di incidente che se l’è vista davvero brutta. Dopo essere stato investito dal primo veicolo, è rimasto immobile e incapace di scappare sull’asfalto. Altri mezzi sono passati, anche colpendolo più volte, ma nessuno si è mai fermato per dargli una mano. Fino a quando non è intervenuta una persona di buon cuore.

Fonte Pixabay

Il nome di questo cagnolino è Frankie. Ha vissuto tutta la sua vita in strada, cercando di sopravvivere andando in cerca di cibo nei bidoni della spazzatura. I pericoli, in queste condizioni, sono davvero molti. E i rischi di morire altrettanto alti.

Le cose sono peggiorate quando Frankie è rimasto vittima di un incidente stradale. Chi era alla guida del mezzo non si è nemmeno fermato per dargli una mano. Lo ha lasciato lì agonizzando in mezzo a una strada. Destinato a morire.

Frankie non poteva muoversi, non poteva spostarsi, incapace di camminare. Più volte è finito sotto altre macchine, guidate da altrettanti guidatori insensibili che non si sono nemmeno fermati a vedere se potessero fare qualcosa per lui.

Fortunatamente a un certo punto una studentessa di nome Sarah lo ha visto. Ha chiesto al marito di fermare l’auto, lei è scesa e ha preso il cucciolo. Insieme lo hanno portato alla clinica per animali più vicina lungo la strada.

Quali erano le condizioni di salute del cane randagio vittima di incidente?

I medici lo hanno subito visitato. Aveva diverse ferite. Quindi all’arrivo è stato trasferito al pronto soccorso: qui hanno scoperto che aveva il bacino fratturato in diversi punti. E anche la rogna.

Sarah non poteva abbandonare il cucciolo e ha deciso di pagare tutte le spese veterinarie. Il processo di recupero è stato lungo e doloroso per il piccolo Frankie, ma l’intervento è andato bene. Sarah ha deciso di chiamare il cagnolino Frank da Tank o Frankie. Ora lui si gode la sua nuova casa per sempre con un fratello a quattro zampe.