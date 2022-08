Questa è la storia di Flash, un cane rapito che ritorna dal proprietario dopo 7 anni di lontananza e di lunga assenza. Quando ormai le speranze di poter ritrovare quel cucciolone sparito nel nulla tempo prima iniziavano ad affievolirsi, ecco che un giorno qualcosa è cambiato. Flash era felicissimo di essere di nuovo a casa.

Flash è un cane di razza Sprocker spaniel di 11 anni, che finalmente ha potuto riabbracciare la sua proprietaria Emma, che oggi ha 49 anni, grazie a una donna che lo ha salvato. Per sette anni la donna ha vissuto un incubo, perché non sapeva dove fosse il suo cane, se fosse ancora vivo e stesse bene.

Lo avevano rapito nel 2015. Emma e il figlio Luke avevano sempre sperato di poterlo riabbracciare, anche se, man mano che passava il tempo, le possibilità diminuivano. Avevano anche lanciato un appello a livello nazionale, che non aveva, però, sortito gli effetti desiderati.

Tante persone avevano condiviso l’appello di Emma sui social network, nella speranza di aiutare la famiglia a ritrovare Flash. Ma purtroppo, almeno fino a oggi, nessuna segnalazione aveva permesso alla donna di riabbracciare il suo cane.

Fino a quando una donna di nome Michelle non ha acquistato il cane da un allevatore. Dopo un controllo da un veterinario, la donna ha scoperto che il cane si chiamava Flash e aveva un proprietario. I due vivevano insieme da 7 mesi, ma Michelle ha fatto la scelta giusta: contattare la precedente famiglia.

Il racconto dell’incontro tra Flash e la sua famiglia dopo sette anni è stato emozionante per tutti.

All’inizio fissava me e il mio compagno, ma poi ha iniziato a scodinzolare in modo maniacale e a saltarci addosso. Vorrei davvero ringraziare Michelle che ha comprato Flash senza sapere che era stato rubato e gli ha dato una casa amorevole per sette mesi.