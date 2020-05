Cane rifiuta di lasciare i suoi giocattoli mentre asciugano al sole Mentre i suoi giocattoli asciugano al sole, ecco che il cane non li lascia e fa loro la guardia

Proprio come i bambini, anche i cani sono molto affezionati ai loro giochi. Non se ne separerebbero mai, per nessuna ragione al mondo. Lo sa bene Mika, il cane che si è rifiutato di lasciare i suoi giochi anche mentre questi asciugavano al sole.

Mika, come tutti i cagnolini, adora i suoi giochi e non li perde mai di vista. Ne ha davvero tanti. Mika è un cane da pastore ed è come se i suoi giocattoli fossero il gregge che deve controllare e proteggere, per fare in modo che non capiti loro mai nulla di male.

La sua è una vera e propria missione, ma il problema grande è quando i suoi amici umani decidono che è venuto il momento di lavare i suoi giochi. Come fare per non perderli ancora una volta di vista?

Il cane è disperato quando gli amici umani gli portano via i suoi giochi, anche se sa che poi glieli ridaranno indietro: proprio non riesce a capire perché sia necessario di tanto in tanto lavarli. Ma è fondamentale lavare i giochi, sia quelli dei bambini sia quelli dei cani. Perché a lungo andare si sporcano: l’igiene prima di tutto.

Ecco che, allora, Mika ha seguito passo dopo passo il lavaggio dei suoi giochi, continuando a tenerli d’occhio in ogni fase. Dal momento in cui vengono finalmente puliti fino a quello in cui vengono messi ad asciugare al sole. Si vede proprio che è un cane da pastore: non li perde mai di vista nemmeno per un secondo.

Vanessa Dembowiak ha deciso di raccontare sui social questo momento davvero divertente, in cui il suo cane Mika non si è separato dai suoi giocattoli. Pensate che ha dovuto raccoglierli tutti mentre il cane era fuori per passeggiare, altrimenti il cane non glielo avrebbe permesso.

Ma appena tornato a casa Mika si è subito accorto dell’inganno e si è messo di guardia ai suoi giochi. Di sicuro la prossima volta che uscirà non si fiderà più della sua mamma umana che gli ha giocato questo scherzetto!