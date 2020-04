Cane rimasto imprigionato per 8 anni riceve affetto per la prima volta (VIDEO) Un povero cagnolino era rimasto imprigionato per 8 anni, senza possibilità di muoversi. Per la prima volta riceve amore e affetto

Questa è la storia di Bron, un povero cane che, come raccontato dal sito web The Dodo, è rimasto imprigionato e intrappolato per otto lunghissimi anni. Nessuno si occupava di lui e aveva ferite su tutto il corpo. Dopo anni di abusi e violenze, finalmente Bron ha conosciuto cosa significa essere amati. Per la prima volta qualcuno gli ha dimostrato affetto.

Pilar Delgado, membro della squadra di soccorso, che per primo è intervenuto per aiutare il povero cagnolino, ha sottolineato che è stato uno dei casi più difficili mai riscontrati prima. “Quando ci siamo avvicinati, ringhiava”. E non permetteva a nessuno di avvicinarsi, anche quando è stato portato in un rifugio. Era sempre vigile, stava sempre sulla difensiva, non consentiva ai volontari di dargli una mano. Chissà quanti abusi aveva dovuto subire nel corso della sua vita. Poi, finalmente, ha ceduto e ha capito che non tutti gli esseri umani erano cattivi. Che c’erano persone di buon cuore pronte ad aiutarlo e a trattarlo con gentilezza.

Il video ripreso dai volontari ha fatto commuovere tutto il mondo.

Bron si trova al rifugio ormai da un anno e ha subito un lungo trattamento per poter superare ogni sua paura. La strada è ancora lunga, ma i volontari stanno facendo tutto quello che è in loro potere per poter aiutare Bron a recuperare, fisicamente e mentalmente, per essere pronto per essere adottato da una famiglia che si possa prendere cura di lui per sempre.

Non è stato facile per questo povero cagnolino tornarsi a fidare degli esseri umani, ma alla fine ce l’ha fatta e ora è un cane più sereno e più felice, che aspetta solo di avere una seconda possibilità nella vita. Quella seconda possibilità che non si nega a nessuno. E che probabilmente lui potrà sperimentare a breve: glielo auguriamo di cuore!