Cane rimasto solo in casa viene salvato dalla polizia: i proprietari si erano ammalati di Coronavirus Un povero cane era rimasto da solo a casa dopo che i proprietari si erano ammalati di Coronavirus: per fortuna è intervenuta la polizia

Lilli è una povera cagnolina di 15 anni che era rimasta sola a casa dopo che i suoi proprietari si sono ammalati di Coronavirus. La piccola Yorkshire non aveva nessuno che badasse a lei nella casa di Poviglio, in provincia di Reggio Emilia, dove viveva con marito e moglie ricoverati per Covid-19. Per fortuna è intervenuta la polizia.

La povera Lilli era rimasta completamente sola nella casa di Poviglio dove prima abitava con una coppia, marito e moglie, che un giorno è stata portata d’urgenza in ospedale a causa del Coronavirus. La coppia ha anche un figlio, ma vive in un altro appartamento. Ed è in quarantena, quindi non c’era proprio nessuno che si potesse prendere cura di lei.

Il figlio della coppia, allora, ha chiamato il Nucleo Tutela e Benessere Animale della polizia locale, che oggi opera in otto comuni della Bassa Reggiana, per chiedere un aiuto per la piccola Lilli, che ormai da 24 ore era sola dentro la casa. Il commissario Davide Grazioli ha raccontato che non se la sono sentiti di portare la dolce cagnolina nel canile convenzionato di Novellara, tenendo questa opzione come ultima scelta. Sarebbero ulteriori traumi e altro stress per l’animale.

Dopo qualche telefonata sono riusciti a trovare un cugino di Reggio Emilia che potrà ospitare per un po’ la piccola Lilli. Dal 16 marzo scorso la cagnolina vive con questa persona, dopo che il figlio ha lanciato il mazzo di chiavi della casa dei genitori ai vigili dalla finestra, andando a salvare la cagnolina. Che stava bene ed era felicissima di vederli.

Davide Grazioli ha raccontato che ricevono molte telefonate ogni giorno per sapere come gestire gli animali domestici in questi giorni di emergenza sanitaria. “A volte basta una spiegazione telefonica, altre volte interveniamo per risolvere problematiche legate agli animali domestici, come l’impossibilità di portarli a passeggio. Il nostro mezzo è sempre attrezzato con crocchette e acqua fresca per i cani“.