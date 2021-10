Questa è la storia di Rodolfo, un cagnolino davvero molto furbo e birichino. Prima il cane ringhia al padrone mentre si trova seduto lì insieme alla sua famiglia umana, per motivi ancora da accertare. Poi, quando arriva l’ora di cena, si accorge che forse per quello “sgarbo” potrebbe saltare il pasto e allora dolcemente va a scusarsi.

Fonte foto da Facebook di Leonardo Marques

Leonardo Marques alla fine del mese di agosto 2021 ha condiviso sui social un momento davvero molto divertente che mostra una scenetta che forse altri hanno vissuto in casa se vivono con degli animali domestici. Protagonista con lui il cane Rodolfo.

Rodolfo è il più piccolo della famiglia. E vuole tutte le coccole per sé. Quando la mamma cerca di abbracciare il marito, lui non capisce più niente: è così geloso che inizia ad abbaiare e a ringhiare fino a quando la donna non smette con quelle dolci effusioni. È geloso del suo papà umano!

Il proprietario è riuscito a immortalare il momento in cui tutti e tre erano seduti sul divano del soggiorno. La moglie cerca di abbracciare affettuosamente il marito, ma il cane inizia a ringhiare e a mostrare i denti, si vede che proprio non gradisce.

Naturalmente, questa sensazione è solo momentanea, perché all’ora di cena si avvicina al proprietario con una faccia innocente, scusandosi. Ha capito perfettamente di aver esagerato e forse ha paura di una punizione, che potrebbe lasciarlo a pancia vuota.

Fonte foto da Facebook di Leonardo Marques

Cane ringhia al padrone per gelosia

Dietro le scuse del cane, però, c’è un atteggiamento davvero da doppiogiochista. Il cane è geloso, ma sa che se non chiede scusa non otterrà il cibo. E allora va a fare un po’ di coccole all’uomo.

Fonte foto da Facebook di Leonardo Marques

Chissà quanti altri cani mostrano la stessa gelosia!