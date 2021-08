Gli animali sanno dire grazie quando è il mondo. E sanno esprimere la loro gratitudine in mille modi, che fanno sempre sorridere noi esseri umani. Come il cane che ringrazia con una leccata in pieno volto il marinaio che lo ha appena messo in salvo, mentre si trovava in mare. Un salvataggio davvero eroico raccontato con video e immagini sui social.

Foto: Facebook/Governo dello Stato di San Paolo

Il governo dello stato di San Paolo ha pubblicato sulla sua pagina Facebook lo scorso 8 maggio un salvataggio davvero incredibile a São Sebastião/Ilhabela sulla costa nord di San Paolo. Un agente si è gettato in mare per portare in salvo un cane che nessuno sa come possa essere finito lì.

Il marinaio di coperta Marcelo Germano non ci ha pensato su due volte e si è gettato in mare per salvare quel cagnolino meticcio nero. Nessuno sa come sia finito in quel pasticcio e di sicuro a lui non interessava. La sua unica preoccupazione era salvare la sua vita. Perché ogni vita conta.

Non appena ha visto il cane in difficoltà, Marcelo Germano ha indossato un giubbotto di salvataggio e si è tuffato in acqua per salvare il cane. Ad aiutarlo c’erano anche altri uomini per fortuna. E tutti insieme sono riusciti a far salire il cucciolo sulla barca poco distante.

Quando il peloso si è trovato finalmente in un posto sicuro, ha iniziato a scuotersi per asciugarsi dall’acqua, come fanno tutti i cani. Poi è andato incontro all’uomo che lo aveva tirato fuori dall’acqua. E per ringraziarlo lo ha riempito di leccate.

Cane ringrazia con una leccata il suo angelo custode in acqua

L’uomo è stato molto applaudito dai passeggeri. La pubblicazione ha ricevuto migliaia di reazioni, condivisioni e commenti. Tutti ringraziano il suo gesto eroico.

Ora per il cucciolo si apre la strada dell’adozione, dopo tutte le visite veterinarie del caso.