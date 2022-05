Scene da un matrimonio… alquanto insolite. E per fortuna a lieto fine. Uno degli invitati alle nozze non ha esitato ad abbandonare la cerimonia e gettarsi in acqua pur di salvare un cane che rischia di annegare durante il matrimonio. Grazie all’intervento di un ospite, acclamato ormai come eroe, il cucciolo ha potuto presto trovare riparo e conforto.

Il video dell’incredibile salvataggio è stato pubblicato su Reddit. Molte persone si sono commosse per il pronto intervento dell’uomo che, nonostante gli abiti da cerimonia indossati magari anche costosi, si è tolto la giacca e ha fatto di tutto per salvare un cane.

L’uomo stava partecipando a un matrimonio quando si è accorto che c’era un cane bloccato sulla riva di un fiume in piena. La corrente era molto forte, aveva paura, sembrava impietrito. L’acqua lo avrebbe presto travolto e portato via. Non sapeva più cosa fare per mettersi in salvo.

Nel video si vede l’uomo vestito da cerimonia che corre verso una banchina di cemento. Sotto, immerso nell’acqua fino al collo, un piccolo cagnolino nero, spaventato a morte. Talmente tanto che non riusciva più a muoversi, impietrito dalla paura.

Il povero cucciolo indifeso sarebbe morto affogato, se l’uomo non fosse arrivato in tempo per portarlo in salvo. Si è solo tolto la giacca e si è diretto verso il povero cucciolo. E per fortuna anche un altro uomo, presente anche lui alla cerimonia, ha deciso di dargli una mano.

Grazie all’intervento dell’altro uomo, il primo invitato ha potuto sporgersi meglio, per portare in salvo il cucciolo.

Intanto altri due ragazzi, troppo lontani per poter intervenire, hanno girato un video pubblicato poi su Reddit dove è diventato popolare in breve tempo. L’invitato al matrimonio è stato poi acclamato come un eroe.