Questa è la storia per fortuna a lieto fine di un cane che ritrova la famiglia due settimane dopo essere scappato in seguito a un grave incidente d’auto nel quale anche lui era rimasto coinvolto. Grazie all’aiuto di tante persone, il cucciolotto ha potuto in breve tempo riabbracciare la famiglia. Chissà quanta paura in quei giorni di lontananza.

Fonte foto da Facebook di Chester County, SC Animal Control

Le autorità della Carolina del Sud hanno permesso a una famiglia di riabbracciare il cane che era scappato dopo un grave incidente d’auto, nel quale i due mezzi erano andati a fuoco. Goofuss, un minuscolo mix di Chihuahua soprannominato giocosamente il “bandito I-77”, non solo è sopravvissuto, ma è anche tornato a casa.

Jean Povers, la sua mamma umana, racconta:

Ho aperto la porta perché sono stato schiacciato da questi airbag e c’era abbastanza spazio per far uscire il cane.

Goofuss è uscito dall’auto che è andata poi a fuoco e ha raggiunto il vicino bosco dove, a quanto pare, ha vagato fino a quando non ha trovato la casa di una donna due settimane d opo. Le autorità avevano anche posizionate delle trappole sull’autostrada, ma il cucciolo non è mai ritornato lì.

Trisha Zimmerman, del controllo animali locale, racconta:

Il cane non è mai entrato nella trappola. Aveva solo paura di avvicinarsi di nuovo alla strada.

Fonte foto da Facebook di Chester County, SC Animal Control

Cane ritrova la famiglia dopo un terribile incidente stradale

Per fortuna il cane aveva il microchip e ben presto ha fatto ritorno dalla famiglia, che lo ha accolto a braccia aperte felice di poterlo finalmente rivedere: