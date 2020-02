Cane ritrova la sua mamma dopo una separazione forzata a causa del tornado Il cane è stato riuscito a ritrovare la sua mamma umana dopo che i due erano stati separati da un terribile tornado

Un tornado li aveva separati. Ma quando si sono ritrovati la gioia era decisamente incontenibile. Un cane e la sua mamma umana si sono ritrovati dopo che un terribile tornado ha distrutto la loro casa. Un periodo nel quale tutti erano disperati per quello che era successo, fino al lieto fine.

Bruce e Ona Dunlap stavano ascoltando in televisione le notizie legate a un tornado EF2 che si sta per abbattere proprio nella zona dove abitavano loro, nella Contea di Logan, nell’Arkansas. Quando all’improvviso la tv si spense. Bruce aprì la porta per controllare.

Julie Moore, un’amica della coppia, ha raccontato che Bruce, uscendo fuori, disse a Ona che era tutto tranquillo fuori e non c’era vento, non c’era proprio niente. Poi all’improvviso tutto cambiò e lui le urlò di andare nel rifugio antivento. Pochi minuti dopo la casa sarebbe scomparsa.

La coppia si mise subito al lavoro per aiutare tutti. Una persona disabile che viveva con loro e i quattro gatti e i due cani della coppia. Mancavano all’appello un gatto, Coccinella, e un cane, Dasha, che non volevano uscire. Bruce dovette scappare senza di loro. Dasha si era sdraiato in cucina e non voleva uscire. Bruce riuscì ad arrivare al rifugio giusto in tempo per chiudere la porta.

Il tornado piombò sulla casa portandosi via il tetto e spargendo detriti ed effetti personali ovunque. Quando riuscirono finalmente a uscire dal rifugio, era così buio che non riuscirono nemmeno a vedere quale parte fosse ancora in piedi. Il giorno successivo stavano controllando i danni quando Dasha riuscì a uscire dalla casa.

Bruce prese il telefonino e scattò delle foto della tenera riunione tra Dasha e la sua migliore amica umana. Era così commovente.

Tutti erano grati per il ritorno sicuro di Dasha. Ma mancava ancora Coccinella. Il gatto, però, è uscito fuori, tutto bagnato. Aveva freddo e tremava. Ona ha preso in braccio anche lei e tutti si sono commossi. Anche se non hanno più una casa, sono di nuovo tutti insieme. E con l’aiuto di tutta la comunità si risolleveranno!