Cane ruba i toast dalla colazione di un vicino

Il cane ruba i toast. Il vicino aveva preparato la colazione perfetto. Troppo perfetta, perché tutti nel quartiere avevano l’acquolina in bocca di fronte a quella prelibatezza. Anche Prissy, una dolce cagnolina che ha compiuto il crimine perfetto, un po’ come ne La casa di carta. Ma il vicino come ha preso questa intrusione?

Paul M. Wilson vive nello stato dell’Alabama, negli Stati Uniti d’America. Un giorno ha condiviso sui suoi social network un piccolo guaio che Prissy, la cagnolina di famiglia, ha combinato ai danni dei suoi vicini di casa, che stava per fare colazione.

Prissy si comporta sempre in modo particolare e bizzarro. Un giorno se n’era andata di casa senza farsi vedere dalla sua famiglia umana. Ma tutto quel silenzio doveva preoccupare i suoi genitori umani, perché questa volta l’ha combinata davvero molto grossa.

La cagnolina era uscita di buon mattino e durante la sua passeggiata ha notato che i vicini di casa stavano facendo colazione. Prendevano il caffè sotto il portico di casa. Ovviamente Prissy ha approfittato del momento per entrare in azione.

Lei ha aspettato il momento in cui i vicini sono entrati in casa per versarsi un’altra tazza di caffè. E ha rubato un toast al formaggio che incautamente avevano lasciato sul tavolo sotto al portico di casa. Una vera e propria occasione ghiotta.

Cane ruba i toast aspettando il momento giusto

Così Prissy torna a casa dalla sua corsa una mattina con un toast al formaggio.

Questo quello che ha commentato Paul quando ha visto tornare indietro la sua cagnolina bianca con il cibo in bocca. Il fatto è che i vicini di casa non si sono chiesti chi era stato.

Ovviamente il video della cagnolina che torna a casa con la refurtiva stretta in bocca pronta a gustarsela da sola è diventato virale in breve tempo. La pubblicazione ha ottenuto migliaia di reazioni, centinaia di condivisioni e centinaia di commenti.