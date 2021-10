Questa papera è mia e non te la rido. Ed è anche inutile che insisti. Questo sembra essere il pensiero di un cane mentre ruba una papera di peluche in un negozio di animali in cui è entrato con il suo miglior amico umano. Arrivati alla casa, se la tiene stretta in bocca e non ne vuole proprio sapere di restituirla al commesso dello store.

Fonte foto da Instagram di gustavocasabona

Gustavo Casabona è un attore e fotografo che vive in Brasile con il suo cane, un dolce e adorabile cucciolo di nome Astolfo, che ogni tanto si diverte a combinarne di tutti i colori. Questa volta è stato protagonista di una bella scenetta in un negozio di cose per animali.

Per fortuna ha avuto la prontezza di riflessi di immortalare Astolfo mentre se ne girava per il negozio di Pets, una delle più grandi catene di negozi di animali del Brasile, con in bocca un peluche a forma di papera. Sembrava innamorato perso di quell’oggetto.

Gustavo Casabona non poteva credere ai suoi occhi. Si è presentato alla cassa con quell’oggetto in bocca e l’uomo non ha potuto far altro che denunciare l’atteggiamento del peloso. Tra un po’ chiamava anche la polizia per raccontare il misfatto.

Astolfo sembrava un ladro di merce che non ne voleva sapere di restituire la refurtiva. Ma qui bisogna chiamare assolutamente la polizia e far scattare le manette alle zampe di questo Arsenio Lupin in pelliccia e coda. Non è adorabile con la sua papera in bocca?

Fonte foto da video TikTok di gustavocasabona

Cane ruba una papera e diventa una vera e propria star sui social network

Il video, pubblicato sul profilo TikTok del suo proprietario, ha ricevuto più di 229.000 visualizzazioni, oltre 34.000 reazioni e migliaia di commenti.

C’è anche chi sostiene di essere l’avvocato di Astolfo e lo invita a non abbaiare se non in sua presenza!