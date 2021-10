Cane sale sul palco per cantare insieme a un sassofonista: la scena è epica (VIDEO)

Questa è la storia di un concerto che ha letteralmente mandato in visibilio il pubblico presente, perché lo spettacolo è più unico che raro. Tutto è iniziato ad andare a gonfie vele quando un cane sale sul palco e inizia a cantare insieme a un sassofonista che stava suonando la sua musica. Il successo in questi casi è sempre garantito.

Il sassofonista che si trovava sul palco di una scuola elementare di Pasto, città della Colombia, non si aspettava quello strano compagno di esibizione. Lui, del resto, doveva fare un assolo per un nutrito pubblico di bambini.

All’improvviso, però, qualcosa, anzi, qualcuno è arrivato e ha mandato in fumo i suoi piani. La sua non sarebbe più stata un’esibizione da solista. Perché avrebbe avuto un compagno di avventura sul palco. Di sicuro non si aspettava di avere tutto quel successo: chissà, magari adesso suonano sempre insieme dopo aver ottenuto tanti applausi e addirittura una standing ovation dal pubblico in sala.

A un certo punto, mentre il musicista si esibiva, un cane è salita sul palco per unirsi all’esibizione. Si è messo proprio vicino al sassofonista. E mentre lui suonava, l’altro cantava.

Il video dell’esibizione dello strano duo improvvisato ha avuto un gran successo. Anche il pubblico presente che ha assistito live al loro concerto era fuori di testa dall’entusiasmo. Mentre il filmato registrato, finito ovviamente sul web e sui principali social network, non è passato inosservato, diventando virale in brevissimo tempo.

Il cane sul palco rende l’esibizione del sassofonista memorabile

Ovviamente i bambini hanno particolarmente apprezzato l’esibizione improvvisata del cucciolo. Ma non solo loro hanno considerato questo momento davvero unico e speciale.

Gloria Jurado, direttrice della scuola dove ha avuto luogo il particolare show, ha detto: