Cane salta sempre nel camion del proprietario morto per fare un giro Il cane, anche se il proprietario è morto, sale sempre sul camion sul quale prima giravano insieme

I cani sono i nostri migliori amici e ci rimangono fedeli e leali fino alla fine. E questa storia ne è l’ennesima dimostrazione. Questo adorato cane continua a salire sul camion del proprietario morto per farsi un giro con lui. Anche se non tornerà mai più.

Wiggles è un dolce cagnolino che amava trascorrere le sue giornate sul vecchio camion del proprietario insieme al suo migliore amico umano. Non c’era posto migliore dove stare.

Quando però l’uomo è venuto a mancare, Wiggles si è trovato tutto solo a dover affrontare un lutto troppo grande per lui. Il suo cuore era a pezzi, come avrebbe potuto continuare a vivere?

Il cane, però, ha trovato un modo per affrontare il dolore della perdita del suo miglior amico umano. Ogni giorno, proprio come faceva prima, salta sul vecchio carro attrezzi, si posiziona sul sedile anteriore dove trascorreva le giornate con il suo proprietario e non si muove da lì. Sta in quella posizione tutto il giorno. In attesa di un amico che non tornerà mai più, purtroppo.

Dalle foto che gli sono state scattate, Wiggles appare triste e depresso. Da quando il proprietario è morto un anno fa, lui ogni giorno passa il tempo a vegliare sul camion che una volta era stato il loro luogo preferito. Le foto sono state pubblicate su Reddit dal figlio dell’uomo.

“Ogni volta che qualcuno sale sul camion, entra e va a fare un giro nel cortile. Se non c’è nessuno sul camion, va nella portiera del conducente e inizia ad abbaiare fino a quando qualcuno non lo lascia entrare. Dobbiamo andare a prenderlo e portarlo fuori di lì quando è ora di fare ritorno a casa”, ha raccontato il figlio del proprietario di Wiggles.

Wiggles sa benissimo qual è il suo posto. Il sedile del conducente, perché è come se fosse in braccio al suo proprietario che però non tornerà mai più.