Cane salva gattino abbandonato sotto la pioggia e lo porta a casa Il cane dal cuore d'oro non solo ha salvato il povero gattino che era stato abbandonato sotto la pioggia, ma lo ha portato anche a casa

Hazel è un cane dal cuore d’oro. Che ha salvato un gattino abbandonato sotto la pioggia e lo ha portato a casa sua al sicuro. E pensare che tutti ci hanno voluto far credere che cani e gatti fossero acerrimi nemici. Ma questa è l’ennesima prova che ci dimostra che, invece, non solo possono essere amici, ma anche l’uno l’angelo custode dell’altro.

Hazel è un mix tra un chihuahua e un barboncino, che vive ad Abilene, in Texas. Ed è un cane davvero unico, molto dolce e molto tenero. Ma anche molto amichevole con tutti, sempre pronto ad aiutare chi è in difficoltà, come ha dimostrato con questo povero gattino che era stato abbandonato ed era tutto solo sotto la pioggia.

Era una giornata piovosa e grigia e i proprietari di Hazel lo avevano fatto uscire in giardino per i bisognini. Ci stava impiegando molto là fuori. Quando è tornato dentro, Monica, la sua proprietaria, si è trovata di fronte una sorpresa che proprio non si aspettava.

Il cane, rientrato tutto bagnato per la pioggia battente, guardò un punto fisso nel garage, cominciando ad abbaiare come un forsennato. Nel caos del garage c’era un gattino abbandonato, che avrà avuto poco più di una settimana. Cercava riparo dal freddo e dall’acqua. Il piccolo miagolava attirando l’attenzione di Hazel, che non lo ha attaccato o spaventato, ma lo ha accompagnato a casa sua.

Monica non poteva credere che il suo cane stesse tornando a casa con un ospite inatteso. Il gattino camminava in modo goffo sotto la pioggia seguendo Hazel. A ogni passo il cane si girava per controllare se l’amico lo seguisse e quando il piccolo non è riuscito a fare il gradino per entrare a casa, Hazel lo ha afferrato e sollevato. I due sono entrati e si sono andati a scaldare nel lettino di Hazel.

Di fatto il cane di Monica aveva adottato un gatto. Lo avrebbe tenuto? Alla fine Monica ha deciso di tenere Sheeba, ma di ospitarlo a casa della sorella di Monica!