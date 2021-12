È diventato per tutti un eroe, ma soprattutto per la sua famiglia. Di chi stiamo parlando? Ma ovviamente del cane che salva la vita della neonata che vive insieme a lui. Il fedele amico di casa si è accorto che la piccola stava male e ha avvisato i genitori della bambina appena in tempo, quando la piccola ha smesso di respirare. Come sta oggi la bimba salvata dal suo cucciolo?

Fonte foto da Facebook di WeRateDogs

Era lunedì sera quando, come ogni sera, Kelly Dowling aveva messo la figlia di 9 mesi nella sua culla per dormire. Quella sera la piccola non stava bene, aveva un raffreddore. Dopo averla messa nella sua cameretta, il cane di casa, Henry, un Boston Terrier di 8 anni, ha cominciato ad avere strani comportamenti.

Non si comportava normalmente, continuava ad entrare. Sembrava molto bellicoso , era insolito per lui.

Il cane, infatti, continuava a entrare nella stanza della bambina e faceva di tutto per svegliarla. Kelly era stanca di vederlo andare su e giù e aveva paura che svegliasse la piccola. Così è andata a controllare. E quello che ha visto l’ha lasciata senza parole.

Fonte foto da Facebook di WeRateDogs

Kelly ha visto che Henry cercava di svegliare la bambina perché aveva smesso di respirare. Il cane cercava di farla tornare a respirare in tutti i modi possibili, ma sempre delicatamente.

Mi stavo stancando molto di lui. Fino a quando ho capito che mia figlia aveva smesso di respirare. Abbiamo passato la notte in ospedale. Non so cosa sarebbe successo se non l’avesse svegliata. Non ci meritiamo i cani.

Il cane salva la vita alla neonata e per tutti è un eroe

I genitori hanno subito portato la bambina al pronto soccorso. Stava molto male, ma il cane di fatto l’ha salvata. E per fortuna le sue condizioni migliorano: