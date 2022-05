Questo cucciolo è un eroe anche se forse non c’era bisogno del suo intervento: ma quando sei un eroe nel Dna intervieni sempre pensando di portare soccorso, anche nelle situazioni in cui non serve. Il cane salva la ragazzina mentre gioca in acqua, pensando che stesse per annegare. Il video è stato girato in Francia e ha già fatto il giro del mondo.

Fonte foto da video su YouTube di Daily Mail

Matyas è un cane dolcissimo che adora la nipote di suo padre. Quel giorno giocavano insieme in riva al mare a Gouville-sur-Mer, in Francia. All’improvviso un’onda ha colpito la ragazzina, ma si trovava a riva e non era in pericolo, visto che l’acqua era davvero bassa.

Se lei e nemmeno gli adulti in zona erano preoccupati, visto che si trovava a riva e nonostante l’onda che l’ha colpita in pieno, ad essere preoccupato era Matyas, che come un genitore apprensivo è subito intervenuto per tirare fuori la sua compagna di giochi dall’acqua, mettendola al sicuro.

Quando la ragazzina finisce per un attimo sott’acqua dopo l’onda, Matyas prontamente interviene e tira fuori la ragazzina. Non pago di ciò, decide anche di prenderla per la maglietta e di trascinarla sulla terraferma, perché per lui quel gioco è diventato particolarmente pericoloso.

Nessuno sa se il cane temesse davvero per la vita della giovane compagna di giochi. Anche perché, essendo a riva, non le sarebbe potuto capitare niente di male. Ma forse il cane è abituato a soccorrere e salvare e non ci ha pensato su due volte, intervenendo come è abituato per istinto a fare.

Fonte foto da video su YouTube di Daily Mail

Cane salva ragazzina mentre gioca in acqua: anche se non era affatto in pericolo di vita

Forse anche Matyas stava giocando a modo suo. Quel che conta è che la bambina si diverte un sacco.

Fonte foto da video su YouTube di Daily Mail

Il video, ovviamente è diventato virale: le risate della ragazzina “salvata” dal cane sono contagiose.