Cane salva un uomo da un attacco di cuore. Il sindaco lo premia. "IGOR sei un eroe". Città acclama e premia un cane dopo che ha salvato la vita di un uomo. Ecco cosa è successo.

Il cane protagonista di questo episodio, si chiama Igor ed è oggi acclamato da tutti, come un eroe. Per ciò che ha fatto gli è stata consegnata una targa in argento, come riconoscimento e ringraziamento. È un esemplare di Golden Retriever bianco, che ha salvato la vita di un uomo con un attacco di cuore.

È accaduto a Trani, una città pugliese. In una qualunque giornata, come di abitudine, Igor era uscito a passeggio con il suo umano, Antonio. Quest’ultimo, una volta raggiunta la porta di casa, si è reso conto che il cane non era più con lui ed è tornato subito indietro per cercarlo.

È stato allora che si è reso conto che Igor si era fermato qualche isolato prima e stava cercando di salvare un uomo caduto a terra. Aveva avuto un malessere, un attacco di cuore e il Golden Retriever aveva percepito il pericolo.

Grazie all’intervento di Igor, Antonio ha chiamato i soccorsi, che sono riusciti a salvare la vita dell’uomo. Se il cagnolone non se ne fosse accorto, il suo padrone non sarebbe tornato indietro a cercarlo e le cose sarebbero potute andare diversamente.

È cosa ormai nota che gli animali percepiscono cose che un uomo non riesce a percepire. Il loro istinto li guida, mostra loro quando possono o non possono fidarsi di un essere umano e quando c’è qualcosa che non va, come nel caso di questo episodio.

Igor si è reso conto che quell’uomo non stava bene ed ha cercato di attirare l’attenzione verso di lui.

Il suo intervento ha permesso al suo padrone di chiamare un’ambulanza e di salvare la vita dell’uomo. Il Sindaco della città ha definito l’evento eccezionale ed ha deciso che il cane meritasse un premio di riconoscimento:

“Gli animali sono i migliori amici dell’uomo e per questo bisogna rispettarli e bisogna riconoscere che in loro c’è, oltre all’amore, un segno indelebile di riconoscimento. Un cane che salva un uomo è un episodio eccezionale e merita un premio”.