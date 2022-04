In Australia, a Melbourne, un cane è stato salvato dall’attacco di un pitone. Poteva finire davvero male per questo povero cucciolo, se un uomo, suo attuale vicino di casa che si stava godendo il suo Airbnb, non fosse intervenuto appena in tempo per scacciare il serpente e permettere al cane di cavarsela solamente con tanto spavento e poco altro.

Stewart Brasier vive a Melbourne, in Australia, ma si trovava nel Queensland, in vacanza, in un AirBnb. Stava bevendo una birra, quando ha sentito i vicini gridare. Ha capito che avevano bisogno di aiuto e non si è tirato indietro.

L’uomo ha scoperto che non era la famiglia a essere in pericolo, ma il cane di casa. Il povero cucciolo aveva un pitone lungo più di 2 metri e mezzo avvolto attorno al suo corpo. Poteva davvero finire malissimo.

Una bambina stava assistendo alla scena urlando in modo disperato. Aveva paura che il cane potesse morire per la morsa del serpente che non lo voleva assolutamente lasciare.

La mamma era al telefono con il Sunshine Coast Snake Catchers, ma nessuno sarebbe mai potuto arrivare in tempo per salvare il povero cane. L’uomo non aveva altra scelta: doveva agire e doveva farlo il più velocemente possibile.

Cane salvato dall’attacco di un pitone grazie all’intervento di un uomo coraggioso

L’uomo ha prima afferrato il serpente per la testa, così il cane ha potuto liberarsi da quella che era diventata una trappola mortale. Si vedeva solo più la sua pancia e nient’altro.

Dopo aver liberato il cane, l’uomo non ha lasciato il pitone, ma lo ha messo, come suggerito dagli esperti al telefono, in una federa. E tutti hanno aspettato l’arrivo delle autorità per riportare il rettile nel suo habitat naturale.