Si chiamava Rosco il cane sbranato da un branco di lupi, per salvare la sua piccola padroncina e la sua mamma dall’attacco degli animali selvatici. Non ha esitato un secondo, ma si è messo in mezzo per proteggere la sua famiglia umana, non riuscendo però lui stesso a mettersi in salvo. Il cucciolo è morto diventando un eroe.

Quando la donna con la figlia e i cani sono arrivati nella spiaggia poco distante da casa loro, all’improvviso, scendendo dall’auto, si era accorta che qualcosa non andava:

Dove sono gli uccelli? Perché non ci sono uccelli, non c’è rumore. Qualcosa non va, qualcosa non va bene, mi sento come se fossimo guardate.

E infatti poco dopo un lupo è uscito da un cespuglio, che da qualche minuto i tre cani fissavano preoccupati e in stato di allerta.

Brittany ha raccontato la sua tristissima storia. La donna e sua figlia erano appena arrivate, insieme a Rosco, a Mess Point, nel sud est dell’Alaska. La famiglia ha anche altri due cani, Smokey e Cardi B, di tre razze diverse.

Comincio a urlare, solo a urlare, affinché il mio cane tornasse indietro e nel giro di pochi minuti, sembrava che questo lupo lo stesse attirando e si stessero rincorrendo.

Questo il racconto della donna, che ha visto uno dei lupi, dal momento che poi è arrivato anche il resto del branco, attaccare Smokey e Rosco che si sono difesi per salvare la famiglia.

Cane sbranato da un branco di lupi: difendeva la sua famiglia

Smokey e Rosco sono decollati, hanno iniziato a combattere, poi altri due sono usciti dal bosco e hanno iniziato ad attaccarlo, poi un terzo lupo ancora.

La mamma insieme alla figlia e al cane più piccolo sono corsi in auto e hanno iniziato a suonare il clacson per allontanare i lupi. Rosco ha continuato a lottare fino alla fine, inseguendo i lupi nel bosco. Solo all’una di notte la polizia ha trovato i resti del cane che si era sacrificato per la sua famiglia umana.