Cane scappa dal cancello e mode un passante: la padrona è colpevole Cane scappa da un cancello e morde un passante con il suo cagnolino: la sentenza del giudice di pace

E’ stata dichiarata colpevole del reato di lesioni, la padrona del cane che è riuscito ad uscire di casa e a mordere un passante e il suo cagnolino. Per il giudice, lei doveva adottare tutte le misure necessarie per impedire che il suo animale domestico arrecasse danni o lesioni a terzi.

C’è stato anche un tentativo di ricorso da parte della padrona del cane aggressore ma, anche in questo caso, la richiesta è stata rigettata dal giudice che l’ha ritenuta infondata.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il giudice di pace ha dichiarato la padrona colpevole poiché, nel momento in cui ha aperto il cancello, è lei che non è stata attenta e non ha impedito al suo cane di uscire.

Non è stata sufficientemente attenta ed è per questo che il suo animale di grande taglia è riuscito ad uscire liberamente dal cortile domestico e ad andare in strada.

Trovandoseli subito davanti, il cane ha aggredito un passante mordendolo alla gamba e il suo cagnolino. Per il giudice, la vicenda ha a che fare con la condotta dell’imputata poiché, secondo lui, non è stata particolarmente attenta ad impedire che avvenisse un evento simile.

Questo varrebbe, ovviamente, anche se il fatto avvenisse in casa e se si trattasse di un cane di piccola taglia. I suoi padroni, dovrebbero comunque adottare tutte le cautele affinché il proprio animale non abbia reazioni pericolose nei confronti di altre persone presenti nell’abitazione.

E’ fondamentale quindi, tenere sempre sotto stretto controllo il proprio animale domestico per evitare che crei danni a terzi. Questo perché il reato potrebbe provocare gravi conseguenze anche per il padrone.

Gli unici casi in cui, il padrone di un cane che ha aggredito, non sarebbe dichiarato colpevole di nulla, si riferiscono all’eventualità in cui il cane stesso riesca ad eludere in qualche modo le misure di sicurezza attuate dal padrone. Ad esempio nel caso in cui il cane riesca a saltare da solo il cancello e ad andare sulla strada pubblica, senza che nessuno se ne renda conto.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.