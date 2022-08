Lucky è proprio un Golden Retriever fortunato. Il cane scappa di casa in un attimo di disattenzione e si perde, non riuscendo più a tornare indietro. Il proprietario disperato inizia a cercarlo dappertutto e alla fine la coppia riesce a riunirsi. Ecco una bella storia a lieto fine di uno smarrimento e di un ritrovamento.

Fonte foto da Facebook di City of San Antonio Animal Care Services

La storia è stata raccontata su Facebook dagli operatori dell’associazione Animal Care Services di San Antonio. Lucky è un Golden Retriever anziano che improvvisamente ha lasciato la casa dove viveva con la sua famiglia, in un momento di disattenzione.

Il cucciolo è stato trovato tra la Joint Base di San Antonio e la Lackland Air Force Base. Il 5 agosto scorso qualcuno a Lackland ha chiamato ACS per un cane che si aggirava per la base.

Uno sguardo a questo cucciolo anziano appena curato e il nostro team sapeva che mancava a una famiglia.

Gli operatori hanno recuperato Lucky e lo hanno portato nel loro centro, nella speranza che fosse dotato di un microchip per ritrovare velocemente la sua famiglia. Per fortuna aveva il chip e ora gli operatori stanno usando la sua storia per spiegare l’importanza di questo piccolo dispositivo di sicurezza.

Quando gli operatori hanno chiamato il proprietario, lui era convinto che Lucky fosse ancora in casa. Solo in seguito a quella telefonata si era accorto che invece qualcuno lo aveva lasciato uscire. Una disavventura di un paio di ore che si è risolta nel migliore dei modi.

