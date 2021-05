Tragedia a Cassolnovo, in provincia di Pavia. Il cane scappa e il proprietario di 53 anni si mette a inseguirlo. È sera, sono circa le 19.30, quando l’uomo si è messo a correre dietro al cucciolo che era riuscito a divincolarsi dal guinzaglio. Nella corsa è caduto nel naviglio Langosco ed è morto annegato. Nessuno ha potuto fare niente per lui.

Fonte Pixabay

La tragedia ha avuto luogo intorno alle 19.30 del 26 maggio 2021 a Cassolnovo, in provincia di Pavia. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo era uscito per portare fuori il cane per una passeggiata e fare i suoi bisognini.

L’uomo di 53 anni ha perso il controllo del cane, che è sfuggito al guinzaglio che il proprietario aveva con se. L’uomo ha iniziato a rincorrerlo per riprenderlo e riportarlo a casa, ma purtroppo è caduto nel naviglio Langosco. Per un attimo di distrazione e per tenere sotto controllo il cane che correva via, non ha visto che si era avvicinato troppo al bordo del naviglio.

Il 53enne è scivolato dentro il naviglio pieno di acqua. E non sapeva nuotare, quindi non ha potuto cercare di mettersi in salvo da solo. Francesco Bandi, questo il suo nome, è morto affogato senza che nessuno potesse intervenire per dargli una mano.

Un passante ha assistito alla scena e ha subito chiamato immediatamente i soccorsi, che sono giunti sul luogo in pochissimo tempo. Sfortunatamente i soccorritori lo hanno trovato tre chilometri più a valle, ormai senza vita, nella frazione di Molino del Conte. Non hanno potuto fare niente per lui.

Fonte Pixabay

Il cane scappa, l’uomo muore inseguendolo: una comunità in lutto

Francesco Bandi era molto conosciuto e tutto il paese lo piange. Non era sposato e viveva con la mamma che ha 91 anni.

Fonte Pixabay

Ora le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.