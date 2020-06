Cane scappa per far visita al suo vicino (VIDEO) Non può uscire di casa: il cane scappa dal suo vicino per fargli un po' di compagnia

Questo cane avrà sentito la nostalgia del suo vicino di casa che non poteva uscire di casa perché in isolamento e assolutamente non poteva varcare la porta di casa. E così ha escogitato un modo per poterlo andare a trovare e trascorrere con lui del tempo insieme.

L’emergenza che abbiamo appena vissuto ci ha insegnato che gli anziani sono i più deboli e hanno bisogno di tutto il nostro supporto. E non solo in un periodo di crisi sanitaria come quello che abbiamo vissuto. Ma sempre e in ogni caso. Lo sa bene questo cucciolo che ha voluto dimostrare la sua solidarietà al vicino di casa.

Non appena il suo proprietario si è distratto, il cane ha deciso di far un salto dal vicino di casa, attraversando la finestra e facendo tutto quello che era possibile per poter andare dal vicino di casa, un anziano signore che purtroppo, proprio a causa dell’emergenza, non poteva varcare la porta della sua abitazione.

La sua mamma umana quando si è accorta di quello che stava accadendo, è subito corsa fuori di casa e non per sgridare il suo cagnolino. Ha preso il suo cellulare e ha registrato questo momento semplicemente eccezionale. Si è accorta che il piccoletto era il cane più felice del mondo insieme a quello che ha adottato come nonno.

Se il cane era felice, potete immaginarvi la gioia di quell’anziano signore costretto a rimanere chiuso in casa senza poter praticamente vedere nessuno o andare da nessuna parte? Davvero terrificante, soprattutto per chi è più solo e non ha nessuno nemmeno da sentire telefonicamente.

Questa storia ha illuminato la sua giornata e la giornata di chiunque abbia avuto la fortuna di guardare quel video. Perché la scena è commovente.

Quando riusciremo a imparare l’empatia dagli animali? Quando riusciremo a essere almeno la metà di quella meraviglia che sono loro?