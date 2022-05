Sarchiapone è tornato a casa. Finalmente è stato ritrovato dopo tre lunghissimi giorni di ricerca il cane scomparso a Napoli, sparito nel nulla mentre si trovava all’interno di un garage di una casa che si trova nel quartiere di Chiaia. Il 25 maggio scorso aveva fatto perdere le tracce di sé dal garage Martucci.

Il garage Martucci, il 25 maggio scorso, aveva lanciato un accorato appello su Facebook per poter ritrovare il povero Sarchiapone, scomparso all’improvviso nel nulla.

Si è perso il cane del garage di via Martucci. È buonissimo, molto socievole e si lascia avvicinare tranquillamente. È un cane abituato a camminare da solo. Solitamente si allontana dal garage ma al massimo per un’ora ma rimane in zona. È scomparso alle 14.00 e non si trova. Purtroppo non ha la targhetta.

Ben presto, grazie alle tante condivisioni sui social network, il post è diventato virale. Molti amici, conoscenti o semplici persone che conoscevano Sarchiapone hanno dato una mano. Ma anche chi non conosceva affatto questo dolce cagnolone.

I proprietari del cane hanno subito iniziato le ricerche e proprio grazie all’appello lanciato nella giornata del 25 maggio sulla pagina Facebook del garage Martucci in molti si sono mobilitati per dare una mano. Sono stati tre giorni lunghissimi, ma per fortuna questa è una storia a lieto fine.

Cane scomparso a Napoli: Sarchiapone dopo tre giorni ritorna a casa

Dopo tre giorni di ricerche, infatti, la bella notizia che tutti aspettavano sui social. Sarchiapone era finito dentro il box privato di una famiglia che abita poco distante. Nessuno si era accorto della sua presenza e lui è rimasto lì tre giorni senza acqua e senza cibo.

Grazie ai volontari che si sono messi a cercarlo e grazie al cane che si è fatto sentire con la sua zampetta, finalmente il ritorno a casa. Ora è al sicuro nel suo garage coccolato dai proprietari e dai clienti che lo amano.