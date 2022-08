Cane scomparso da 2 mesi ritrovato vivo in una grotta sotterranea, a 150 metri sotto terra

Questa è l’incredibile storia di Abby, il cane scomparso da 2 mesi e ritrovato vivo in una grotta sotterranea. Per tutto questo tempo il dolce cagnolino è riuscito a sopravvivere sotto terra, a 150 metri, fino a quando i soccorritori, non senza qualche difficoltà, non sono riusciti a riportarlo dal suo padrone, felice di riabbracciarlo finalmente!

Abby è una cagnolina di 13 anni che il 9 giugno scorso è scomparsa nel nulla. Stava giocando fuori casa senza il guinzaglio, insieme a Summer, l’altro cane di famiglia. Mentre Summer è tornata a casa, Abby non si è più vista. Jeff Bonhert, il loro proprietario, era disperato.

Abby è molto legata a Summer, quindi sapevo che qualcosa non andava quando non è tornata.

L’uomo ha subito capito che era successo qualcosa, perché le due cagnoline erano inseparabile. Così Jeff Bonhert si è messo a cercare Abby dappertutto, senza riuscirci. Ma non ha mai perso le speranze di poterla rivedere un giorno.

Due mesi dopo lo speleologo Gerry Keene stava esplorando la grotta di Tom Moore, a Perryville, nel Missouri, a più di 150 metri sottoterra, quando improvvisamente si è ritrovato di fronte una cagnolina. Era Abby, ancora viva, ma malnutrita e ormai allo stremo delle forze.

Mi sono reso conto che sarebbe stato difficile portarla fuori perché era troppo debole per camminare.

Così l’uomo è tornato in superficie, chiedendo aiuto a Rick Haley, assistente capo dei pompieri e appassionato di speleologia con 30 anni di esperienza.

Cane scomparso da 2 mesi ritrovato vivo in una grotta: il salvataggio di Abby

La coppia è tornata nelle grotte per salvare il cane. Hanno infilato Abby in un borsone, perché muoversi lì dentro non era facile, a causa di cunicoli e salite verticali. Ma Abby non ha mai protestato.

Alla fine, grazie a una foto del cane nella grotta, gli speleologi sono riusciti a bussare alla porta giusta. Jeff era senza parole della gioia.