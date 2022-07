Il suo cane era scomparso da un mese e la sua proprietaria era disperata, non sapeva più cosa fare per poterlo ritrovare e riabbracciarlo. Per fortuna la solidarietà di perfetti sconosciuti, venuti a conoscenza della storia del suo bellissimo cucciolo, le hanno permesso di realizzare il suo sogno. Entrambi erano felicissimi di rivedersi, finalmente, dopo un mese di lontananza.

Jillian Sandefur lavora come servente nella Guardia Nazionale dell’Indiana. Il 12 giugno scorso ha avuto un incidente. La sua auto si è ribaltata sulla Route 35 nel West Virginia. A bordo con lei Murphy, il suo cane di razza Sheltie che si è spaventato ed è fuggito via.

La donna non sapeva dove fosse finito. Nell’incidente aveva perso anche la piastrina con indicate le informazioni per rintracciare la sua famiglia. Ha continuato a cercare nella zona dell’incidente per giorni, senza avere fortuna. Poi la decisione saggia di pubblicare un post su Facebook.

Jillian Sandefur doveva fare in fretta e ritrovare Murphy entro il dispiegamento a settembre, altrimenti non lo avrebbe più potuto riabbracciare.

Mi dispiace tanto Murphy. Spero che tu sia al sicuro. Spero che saremo ancora in grado di trovarti. La mamma ti ama.

Poi quando tutto sembrava perduto è avvenuto il miracolo.

Cane scomparso da un mese, la proprietaria finalmente ha sue notizie

Alcuni residenti della zona dove era avvenuto l’incidente hanno iniziato a darsi da fare per cercare Murphy. Becky Randolph e la sua compagna Tera Gardner controllavano ogni giorno in giro per trovare tracce del cane, chiedendo spesso notizie anche al rifugio per animali della contea di Mason che ha prestato loro una maxi trappola.

E dopo un mese sono riusciti nell’impresa. Murphy è finito nella trappola e queste persone di buon cuore prima si sono prese cura di lui e poi lo hanno riportato a casa. Un gesto di generosità che ha commosso tutti quanti.