Cane scomparso da un mese ritrovato: la donna piange di gioia

Una donna ha pianto di gioia quando il suo cane scomparso da un mese è stato ritrovato. La protagonista di questa storia commovente è Gesilucia Dias Santana, residente a Liziania a Goias. Il 27 luglio scorso la donna ha potuto riunirsi con Duke, il suo cagnolone di grossa taglia, un Pastore Tedesco, scomparso più di un mese prima.

Fonte foto da Facebook di Gesilucia Dias Santana

Perdere qualcuno o qualcosa è un dolore immenso, ma quanto lo ritrovi poi non c’è gioia più grande. Più di un mese prima Duke era riuscito in qualche modo a scappare di casa.

La donna lo aveva cercato dappertutto, ma Duke sembrava essere sparito nel nulla: di lui si erano perse le tracce. Ormai Gesilucia aveva perso ogni speranza di riuscire a ritrovarlo: i giorni passavano e di Duke non si aveva nessuna notizia.

Poi ad un certo punto qualcosa è cambiato: un avvistamento, Gesilucia che si è recata sul posto e, incredula, proprio lì ha ritrovato il suo Duke. Il ricongiungimento fra i due è stato immortalato in un video: qui si vede la gioia di entrambi che, per terra, si sono riabbracciati.

Nel video si sente anche una Gesilucia in lacrime dalla felicità dire a Duke, che lei considera come un figlio, che sarebbero tornati a casa. Anche Duke è stato felicissimo di rivedere la sua umana, continuava a leccarla, saltarle addosso, correva avanti e indietro per la gioia di rivedere la donna.

Fonte foto da Facebook di Gesilucia Dias Santana

Per fortuna questa storia ha avuto un lieto fine. Capita purtroppo che i cani scappino da un cancello lasciato incautamente aperto. O che saltino una recinzione inopportunamente troppo bassa o anche che scavino gallerie sotto la rete.

Ecco perché è importante non solo mettere il microchip al cane. Ma anche dotarlo di un collare con medaglietta con tutti i dati che permettano a chi lo trova di poter contattare il proprietario.