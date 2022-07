Cane scomparso, il ragazzo è felice quando finalmente lo ritrova

Quando il cane è scomparso tutta la famiglia era devastata dal dolore. Ma nessuno ha mai perso le speranze di ritrovare il cucciolo di casa. A soffrire di più il giovane ragazzo che è felice e al settimo cielo quando finalmente ritrovano il cane che si era smarrito. Anche il cagnolino è davvero lieto di essere tra le sue braccia.

Leandro era molto triste. Il ragazzino di 11 anni non trovava più Mili, il suo adorato cane. La famiglia lo aveva cercato da tutte le parti, ma della dolce cucciola che allietava le loro giornate non c’era traccia da nessuna parte. Dove poteva essersi cacciata?

Un giorno, però, qualcosa è cambiato. Juninho Giugni è un vigile del fuoco: lo hanno chiamato perché c’era un cane da solo in strada. Non poteva essere un randagio dal momento che era ben curato, si avvicinava con fiducia alle persone e indossava anche un bellissimo cappottino.

Il vigile del fuoco sospettava che si trattasse di un cane di famiglia che si era perso. Così è andato a prenderlo e ha deciso di prendersi cura di lui personalmente fino a quando non fossero stati trovati i suoi proprietari. Che nel frattempo lo cercavano in lungo e in largo.

Dopo aver cercato informazioni, Giugni venne a conoscenza della disperata ricerca di Leandro e della sua famiglia e in poco tempo riuscì a rintracciarli. Non dovevano far altro che incontrarsi nella casa di Leandro per poter far di nuovo incontrare il ragazzino e la cagnolina.

Cane scomparso torna a casa sua con il soccorritore che l’ha trovato

Il vigile del fuoco ha portato il cane direttamente a casa. Leandro era seduto ad aspettarlo fuori dalla porta dell’abitazione con il cuore a pezzi.

E anche lui alla fine si è commosso:

Quando siamo arrivati piangeva di sollievo. Il loro incontro è stato magico.