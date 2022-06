Questa è la storia di Alba, un cane scomparso nel 2009. Un giorno, all’improvviso, la dolce cagnolina ha fatto perdere le tracce di sé. La famiglia in tutti questi anni non ha mai perso le speranze di poterla incontrare di nuovo un giorno e poterla riabbracciare. E Alba dopo 13 anni di assenza è tornata a casa.

Alba è una cucciolotta di un anno che era con la sua famiglia a fare una gita fuori porta. All’improvviso la cagnolina è sparita nel nulla. L’hanno cercata per mesi, spargendo la voce e mettendo volantini dappertutto. Per giorni il proprietario Alessandro ha bussato a ogni porta nel tentativo di trovarla.

Dopo 13 anni è successo quello che la famiglia aspettava da tempo. Qualcuno ha ritrovato la piccola Alba, in occasione di uno sfratto esecutivo, come racconta Edoardo Valentini, coordinatore delle guardie ecozoofile dell’Oipa di Udine.

Durante l’esecuzione dello sfratto ci consegnano un cane anziano che non può più essere accudito da coloro con cui viveva. Subito controlliamo se il cane ha il microchip e qui, colpo di scena, scopriamo che ha un microchip intestato ad Alessandro. Era lei, Alba, la cucciolotta scomparsa nel 2009

Agli agenti dell’Oipa hanno subito chiamato Alessandro per dargli una bella notizia. L’uomo era semplicemente incredulo e ha iniziato a gridare al telefono che la sua Alba era viva. E sarebbe presto tornata dalla sua famiglia.

Ovviamente Alessandro è corso al canile dove era ospitata Alba, per prenderla e riportarla a casa. Chi l’aveva trovata si era presa cura di lei, senza però denunciare il ritrovamento. Senza il microchip non sarebbero mai potuti risalire al proprietario e Alba avrebbe terminato la sua vita in un rifugio con tutta probabilità.