Sembra la trama di un nuovo film di Harry Potter, con tanto di musichetta di sottofondo, il video postato su TikTok con protagonisti un cucciolo, un micio che sparisce misteriosamente e un altro felino che sembra conoscere tutte le risposte, ma è restio a darle. In casa il cane scopre la stanza segreta dei gatti sotto le scale: ma come arrivarci essendo così piccola la porticina e lui così grande?

Fonte foto da video su TikTok di alice_the_gsp

Tutto ha inizio in una giornata che sembra proprio uguale alle altre. Ma non lo è. Il cane di casa insegue il gatto per i corridoi sul parquet, come fanno sempre per giocare. Quando lui magicamente scompare nel nulla, attraverso quello che sembra un portale felino.

Il proprietario degli animali domestici ha realizzato un video che poi ha postato su TikTok e che è diventato in breve tempo virale. Complice anche la musica scelta per accompagnare questa trama intricata, che altro non è che la celebre colonna sonora della saga cinematografica di Harry Potter, tratta dai romanzi della Rowling.

Il cane insegue il gatto che improvvisamente si infila in una piccola porticina nel muro, a forma proprio di muso di gatto e a misura di felino. Lui prova a seguirlo, ma non entra nemmeno con il muso, figuriamoci con tutto il suo corpo, seppure sinuoso. E rimane un po’ interdetto.

Dove sarà finito il micio di casa? Sembra proprio la cameretta sotto le scale di Harry Potter o la stanza dei segreti che dà il nome a uno dei capitoli della saga. O ancora, è come il binario della stazione che porta ad Hogwarts, che compare e scompare. E non può essere visto dai babbani.

Il cucciolo arriva anche a chiedere all’altro gatto di casa, apparso all’angolo del corridoio, come fare per seguire il micio.

Ma pare sia un segreto…