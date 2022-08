Questa è la storia di un povero cane sepolto fino al collo e destinato a morte certa. Un veterinario lo trova per caso e decide di fare tutto quello che è in suo potere per salvarlo, tirandolo fuori da quella trappola mortale e prestandogli le prime cure. Ma quando lo recupera si accorge che non è solo.

Soner Büyümez stava lavorando in una fattoria in mezzo al nulla in Turchia, quando improvvisamente ha sentito un rumore molto strano. Proveniva da lontano e sembrava un lamento disperato. Ovviamente non poteva non intervenire e così ha deciso di indagare per capire da dove arrivasse quel suono.

Seguendo quel guaito disperato, l’uomo è arrivato in un posto dove da poco il terreno era franato. Purtroppo un cane era rimasto intrappolato nel terreno. Era rimasto sepolto fino al collo: dalla terra franata giù usciva solo la testa. Era molto spaventato, ma felice di vedere una persona.

Il veterinario ha iniziato a scavare con la pala. Ipotizzava si trattasse di una femmina e ne ha avuto la certezza quando, scavando velocemente per liberare l’animale, ha sentito provenire da sotto la terra altri flebili lamenti, altre richieste d’aiuto disperate.

Oltre al cane, che poi si è rivelata essere propio una femmina, c’erano i suoi cuccioli, rimasti intrappolati sotto la terra franata all’improvviso sulla famiglia. Con le mani, per non far del male ai piccolini, il veterinario ha salvato sette cuccioli rimasti intrappolati in una tana sotterranea che li ha protetti.

Il veterinario ha salvato tutti: la cagnolina randagia da poco diventata mamma e anche i suoi sette cuccioli. E per fortuna tutti stanno bene.

Il veterinario non solo ha salvato la loro vita, ma ha anche deciso di prendersi cura di loro come se fossero i suoi cani.